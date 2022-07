De echtgenoot van Nicki Minaj moet de komende twaalf maanden in de woning van het stel verblijven in de Amerikaanse staat Californië. Kenneth Perry is veroordeeld tot huisarrest, omdat hij zich niet heeft aangegeven als zedendelinquent.

Perry werd in New York veroordeeld tot een celstraf van vier jaar nadat hij in 1994 een vrouw had verkracht. Toen hij naar Californië verhuisde had hij zich als zedendelinquent moeten aangeven in de staat, maar dat heeft hij nooit gedaan.

TMZ meldt dat de rechter hem veroordeeld heeft tot drie jaar huisarrest, drie jaar voorwaardelijk en een boete van 55.000 dollar (zo'n 54.000 euro).

Het Amerikaanse openbaar ministerie had een celstraf tegen Perry geëist, omdat zijn woning is voorzien van allerlei luxe.