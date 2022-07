Hayden Panettiere kampte jarenlang met een verslaving aan alcohol en zware pijnstillers. De 32-jarige actrice, bekend van de series Heroes en Nashville, heeft vorig jaar hulp gezocht voor haar verslavingen, vertelt ze woensdag aan het tijdschrift People.

"Het is niet makkelijk geweest en er zijn veel ups en downs geweest", blikt Panettiere terug. "Maar ik ben blij de verslaving te hebben overwonnen. Ik heb het gevoel dat ik een tweede kans heb gekregen."

Al in haar tienertijd begon de actrice met drinken en later ook met het gebruiken van opioïden, oftewel morfineachtige pijnstillers. "Naarmate ik ouder werd, kon ik niet meer zonder drugs en alcohol leven."

Na de geboorte van haar dochter in 2014 kreeg Panettiere een postnatale depressie en nam haar gebruik alleen maar toe. Om die reden besloot ze in 2018 dat haar dochter bij haar ex moest gaan wonen. Later werd de actrice met geelzucht opgenomen in het ziekenhuis. "Artsen zeiden dat mijn lever het zou gaan begeven."

Uiteindelijk liet de actrice zich acht maanden opnemen in een afkickkliniek. "Ik ben zo dankbaar dat ik weer deel uitmaak van deze wereld. Ik neem dat nooit meer voor lief."