Een reeks aan bekende sterren heeft woensdag in Parijs meegelopen tijdens een modeshow van het merk Balenciaga. Onder anderen Kim Kardashian, actrice Nicole Kidman en zangeres Dua Lipa maakten onaangekondigd hun opwachting op de catwalk.

Ook Christina Quinn uit de Netflix-serie Selling Sunset en modellen Naomi Campbell en Bella Hadid gaven acte de présence.

Kardashian was te zien in een lange, donkerkleurige jurk en maakte daarmee haar debuut als catwalkmodel. Haar dochter North en haar moeder Kris Jenner zaten op de eerste rij. Kidman droeg een zilverkleurige jurk en Lipa liep op de catwalk in een felgele creatie.

Het is niet de eerste keer dat het modemerk Balenciaga bekende sterren hun nieuwe modelijn laat tonen. Zo waren actrice Isabelle Huppert en rapper Offset te zien tijdens de lenteshow van 2022. In 2020 organiseerde het Spaanse merk een show met dubbelgangers van beroemdheden als Angelina Jolie en Snoop Dogg.