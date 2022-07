De verloofde van Peter R. de Vries, Tahmina Akefi, deelt woensdag met haar volgers de allerlaatste foto die de journalist haar stuurde. Een jaar geleden werd de verslaggever neergeschoten nadat hij opnames bij RTL Boulevard had afgerond. Akefi laat nu zien dat ze enkele uren daarvoor nog een selfie van hem ontving.

"Op 6 juli, om precies 16.02 uur, stuurde hij me zijn allerlaatste foto. Met zijn mooie lach. En zo herinner ik me hem. Zo zal ik hem altijd blijven herinneren", schrijft Akefi bij de foto op Instagram. "Die neemt niemand mij af. Evenals de liefde die hij me gaf. De liefde die hij zelf beschreef als 'peilloos diep en eindeloos hoog'."

De Vries wordt op sociale media door diverse vrienden en collega's herinnerd en ook zijn zoon Royce de Vries deelde eerder vandaag een aandenken aan zijn vader, die negen dagen na de schietpartij aan zijn verwondingen overleed. Bij een oude foto van hemzelf als kind en zijn vader schreef hij: "We missen je, pap."

De Vries en Akefi waren verloofd en zochten naar een gezamenlijk huis. Op de dag dat hij werd doodgeschoten, zouden ze samen naar een woning gaan kijken. "Peter belde me in de ochtend op, blij en enthousiast over het huis dat we op het oog hadden. Hij wilde een tweede afspraak maken zodat we de woning samen konden bekijken. Om 20.15 uur zouden we elkaar bij het appartement ontmoeten. Maar zover kwam het niet. De dag eindigde in een nachtmerrie."