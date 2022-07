Jenny Renkema-Hof, de moeder van Erica Renkema, is zaterdag op 93-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de realityster dinsdag op Instagram.

"Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van onze dierbare (schoon)moeder en onvergetelijke oma", luidt de tekst op de rouwkaart die Renkema deelt. "Rust zacht, mama", schrijft de realityster bij het bericht.

Ook Martien Meiland deelt het bericht op zijn Instagram-profiel. "41 jaar in mijn leven… mijn tweede moeder! Rust zacht…"

Renkema-Hof was in diverse seizoenen van realityprogramma Chateau Meiland te zien. Mede door Renkema-Hof verhuisde de familie Meiland na hun emigratie naar Frankrijk terug naar Nederland. Renkema vond het lastig dat ze haar moeder, die in Nederland bleef, minder kon zien.