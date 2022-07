Nicky Hilton en haar man James Rothschild zijn ouders geworden van een zoon. Dat maakt de zus van Paris Hilton dinsdag bekend op Instagram.

"We zijn nu officieel een club van vijf", schrijft Hilton bij een foto waarop ze met een nog zwangere buik haar man omarmt. "Welkom op de wereld, lieve jongen. Mama, papa en je grote zussen kunnen niet verliefder zijn." De naam van de jongen wordt in het bericht niet gemeld.

In 2015 trouwde Hilton-telg Nicky met James Rothschild, waardoor ze automatisch onderdeel werd van de Rothschild-familie. In de negentiende eeuw waren de Rothschilds, vooral werkzaam in de financiële en vastgoedsector, de rijkste familie ter wereld.

Hilton en Rothschild hadden samen al twee dochters: Lily-Grace (5) en Teddy Marilyn (4).