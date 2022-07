George Michael stond tijdens de hoogtijdagen van zijn carrière bekend als een artiest die maar weinig prijsgaf over zijn privéleven en dat ook graag zo wilde laten. Door enkele schandalen kwam daar al tijdens zijn leven een einde aan, maar na zijn overlijden zijn we nog meer te weten gekomen. Onder meer door een geliefde die na Michaels dood uit de school klapte en een nieuwe, niet-geautoriseerde biografie die deze week uitkomt.

Het privéleven van Michael is ondanks zijn verwoede pogingen nooit helemaal privé. Maar zaken raken in een stroomversnelling als hij in de jaren negentig wordt opgepakt voor onzedelijkheid op een toilet. Vanaf dat moment is zijn drugsgebruik regelmatig onderwerp van gesprek. Zelfs na zijn dood blijft hij de roddelbladen halen door een ex die hem neerhaalt op sociale media.

Michael behoort in de jaren tachtig en negentig tot de grootste artiesten van zijn generatie. Daar hoort bij dat iedereen alles wil weten over zijn liefdesleven. De zanger, die doorbrak als lid van het duo Wham! en daarna grote solohits scoorde als Careless Whisper, Faith en Freedom! '90, heeft verschillende relaties met vrouwen. Maar ook dan al wordt er flink gespeculeerd over de seksuele oriëntatie van de popster.

Toch houdt hij zijn homoseksualiteit lange tijd voor zich en dat doet hij niet alleen om zijn carrière te beschermen. De zanger is vooral bang voor de reactie van zijn familie, en in het bijzonder zijn vader. Uiteindelijk wordt Michael in 1998 geout door middel van een schandaal, waar ook de politie bij betrokken is.

George Michael had van 1996 tot 2009 een relatie met Kenny Goss. George Michael had van 1996 tot 2009 een relatie met Kenny Goss. Foto: Getty Images

Het wc-schandaal

Michael wordt op 7 april 1998 gearresteerd voor onzedelijkheid in een openbaar toilet in een park in het Amerikaanse Beverly Hills. De zanger zegt door een undercover politieagent te zijn uitgelokt om zijn geslachtsdeel tevoorschijn te halen. Volgens Michael deed hij dit pas nadat de agent hetzelfde had gedaan.

De agent klaagt hem aan voor deze opmerkingen en voor de videoclip bij het nummer Outside. In die clip is de zanger te zien in een herentoilet waar meerdere modellen rondlopen in politie-uniformen. Zelf draagt Michael er ook een.

Het incident krijgt veel media-aandacht en leidt tot Michaels officiële coming-out als homoseksueel in een televisie-interview. De zanger heeft op dat moment een relatie met Kenny Goss. In 2006 wordt hij in Londen nogmaals betrapt op cruising (het in het openbaar seks hebben met andere mannen). Daarna vertelt hij in een interview dat hij dit een paar keer per jaar doet en hier geen probleem in ziet.

336 George Michael - Outside

Rijden onder invloed

Michael wordt in de jaren die volgen meermaals opgepakt voor drugsbezit en rijden onder invloed. Zo wordt er meermaals cannabis en cocaïne bij hem aangetroffen.

In 2006 wordt hij gearresteerd, omdat hij de weg verspert bij een stoplicht. De zanger blijkt onder invloed en mag twee jaar niet rijden. In 2010 crasht hij zijn auto in de muur van een winkel. Ditmaal moet de zanger een maand de gevangenis in.

(Ex-)vriend gooit met modder

Fadi Fawaz was de laatste die een liefdesrelatie met Michael heeft gehad. Of de twee nog officieel samen waren op het moment dat de zanger overleed, is niet helemaal duidelijk. Fawaz zegt zelf dat hij hem op Eerste Kerstdag 2016 dood aantrof in zijn woning.

De nabestaanden van Michael willen weinig te maken hebben met Fawaz. Ook is hij niet opgenomen in het testament van de zanger. Dit zorgt na Michaels dood voor de nodige problemen. Fawaz heeft ruzie met de familie over de erfenis en is eigenlijk niet welkom op de uitvaart. Het leidt er zelfs toe dat hij in 2020 wordt gearresteerd als hij inbreekt in de woning van Michael. Hij beweert dan dat het eigenlijk zijn huis is.

Fawaz twijfelt daarnaast ook nog aan de autopsie van Michael. De artiest is volgens hem niet een natuurlijke dood gestorven, maar zou na meerdere pogingen zelfmoord hebben gepleegd. Fawaz zorgt ervoor dat Michael ruim vijf jaar na zijn dood nog steeds in de roddelbladen staat. Hij schrijft over het drugsgebruik van Michael en over weekends die hij met escorts zou hebben doorgebracht.

Moeizame relatie met vader

Auteur James Gavin heeft dit jaar een niet-geautoriseerde biografie geschreven over Michael, waarin nog meer details over het privéleven van de zanger naar voren komen. Volgens Gavin zouden veel van Michaels persoonlijke problemen terugleiden naar de moeizame relatie met zijn vader. Zo zouden veel van zijn onzekerheden en zijn lang uitgestelde coming-out hieraan te wijten zijn.

In het boek is ook aandacht voor de muziek van Michael, en dan vooral het in 1996 uitgebrachte album Older. Deze plaat draagt hij op aan zijn in 1993 overleden eerste vriend Anselmo Feleppa, die aan aidsgerelateerde gezondheidsproblemen overleed. Volgens Gavin was Michael voor de oplettende luisteraar achteraf in zijn muziek toch opener over zijn leven dan werd beweerd.

"Ik werd geraakt door hoe verdrietig en rauw de plaat is, en ik wist dat George zijn dagboek deelt op dat album. Hij had de liefde van zijn leven verloren. Dat was niet publiekelijk bekend, maar er waren hints, omdat de plaat is opgedragen aan Anselmo Feleppa. Het was niet moeilijk om tussen de regels te lezen en te zien wat deze persoon voor hem betekende."