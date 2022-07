Regisseur Quentin Tarantino en zijn vrouw Daniella Pick zijn ouders geworden van een dochter. Pick is afgelopen weekend bevallen, meldt het stel in een verklaring aan Amerikaanse media.

In de verklaring staat dat hun dochter op zaterdag is geboren. Welke naam ze haar hebben gegeven, is niet bekendgemaakt. De 59-jarige regisseur en zijn 38-jarige vrouw hebben samen al zoon Leo (2).

Tarantino, bekend van films als Pulp Fiction en Once Upon A Time In... Hollywood, en de Israëlische Pick leerden elkaar in 2009 kennen toen de Amerikaanse regisseur in Israël was voor de promotie van zijn film Inglourious Basterds. Ze trouwden in 2018.