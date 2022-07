Charly Luske en Tanja Jess zijn momenteel aan het uitzoeken welke vorm hun relatie in de toekomst krijgt. Het stel heeft een paar zware maanden achter de rug, mede door het uitlekken van seksueel getinte berichten van Luske aan een andere vrouw. Jess ziet de periode als een "work in progress", zegt ze in het tijdschrift Beau Monde.

"Als je honderd jaar samen bent, gooi je niet zomaar de handdoek in de ring." De actrice zegt niet te weten wat de toekomst zal brengen.

"Wat ik wel weet, is dat we sowieso een team blijven en in verbinding met elkaar blijven. Onze basis is heel sterk en er is nog steeds heel veel liefde tussen ons. Wij vinden onze weg wel. Of dat helemaal volgens de tradities is, of zoals andere mensen dat doen, is nog niet duidelijk."

Jess noemt als voorbeeld dat een 'goede' relatie aan bepaalde criteria zou moeten voldoen, zoals het altijd trouw blijven aan elkaar. "Ik heb liever een kerel die een keertje vreemdgaat, maar met wie ik een fantastisch leven heb, dan iemand die altijd trouw is, maar me niet respecteert of niet begrijpt."

Volgens Luske spreken partners met elkaar af hoe ze hun relatie zien. "Er is niet één manier om samen te leven, er zijn meerdere vormen. Wij zijn aan het kijken wat het beste bij ons past."

'Er zal altijd liefde tussen ons zijn'

Gevraagd naar hoe de twee hun gezin over vijf jaar voor zich zien, antwoordt Jess dat ze wil dat ze "allemaal blij en gelukkig zijn, in welke vorm dan ook." Dat wil ook Luske. "Wat er ook gebeurt, er zal altijd heel veel liefde tussen ons vieren zijn."

Drie maanden geleden beweerde RoddelPraat dat Luske seksueel getinte berichten zou hebben uitgewisseld met een andere vrouw. Jess bevestigde dit en erkende dat "Charly problematisch gedrag laat zien. Dat er sprake is van een hardnekkige behoefte aan bevestiging waardoor hij bepaalde verleidingen niet kan weerstaan."

Jess en Luske trouwden in 2008. Ze hebben samen twee kinderen.