Alexandra Burke is voor het eerst moeder geworden. De Britse zangeres maakte het nieuws maandagochtend bekend op Instagram.

"Welkom op de wereld, kleine druif", schrijft de 33-jarige Burke bij een foto van de voetjes van de baby. "We houden nu al meer van je dan woorden kunnen beschrijven." Het geslacht van het kind is niet bekendgemaakt.

Burke, die doorbrak nadat ze in 2008 de Britse versie van X Factor won, maakte in februari bekend dat ze in verwachting was. De vader van het kind is West Ham United-keeper Darren Randolph.