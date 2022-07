Het bedrijf dat tot 2020 de zakelijke belangen van Britney Spears behartigde, was gebaat bij de curatele waaronder de zangeres werd gesteld. Volgens de advocaat van Spears hielp Tri Star Sports & Entertainment Group de curatele opzetten en verdiende het bedrijf daar vervolgens zo'n 18 miljoen dollar (17,25 miljoen euro) aan.

In nieuwe rechtbankdocumenten, in handen van Variety, stelt Spears' advocaat Mathew Rosengart dat Tri Star heeft gelogen over betrokkenheid bij de curatele waaronder de zangeres in 2008 werd gesteld na een mentale inzinking.

Het bedrijf heeft altijd ontkend dat het daar iets mee te maken had, maar Rosengart zegt dat e-mailverkeer tussen een medewerker van Tri Star, conservator Jamie Spears en diens advocaat het tegendeel bewijzen.

De werknemer van Tri Star in kwestie zou er zelfs op hebben aangedrongen dat zij een van de cocurators werd in de constructie. Dat gebeurde uiteindelijk niet. De vader van Spears werd wel een van de beheerders van de zakelijke en persoonlijke belangen van zijn dochter, die er vorig jaar bij een rechtbank op aandrong de curatele na dertien jaar te beëindigen. Dat gebeurde uiteindelijk enkele maanden later.