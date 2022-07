Tom Cruise heeft vrijdagavond alvast zijn zestigste verjaardag gevierd, tijdens een concert van Adele in het Hyde Park in Londen. De acteur, die zondag pas echt zestig is geworden, zat in de VIP-ruimte waar de aanwezigen Happy Birthday voor hem zongen.

The Sun meldt dat meerdere mensen hebben gezien dat de Top Gun-acteur luidkeels met de hits van Adele meezong. De zangeres gaf vrijdagavond haar eerste grote concert in vijf jaar tijd. Cruise was een van de 65.000 aanwezigen.

Adele werd aan het begin van het concert emotioneel toen ze haar megahit Hello zong. "Het is zo vreemd om weer voor een publiek te staan", zei Adele.

De zangeres zou eigenlijk in januari beginnen aan een reeks concerten in Las Vegas, maar een dag voor aanvang zegde de zangeres alles af. Ze was niet tevreden over de show. Later dit jaar wil ze alsnog beginnen aan de concertserie.