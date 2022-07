Toen Barry Atsma de nieuwe man van zijn ex ontmoette, was dat best even ongemakkelijk. Dat vertelt de acteur in een interview in De Telegraaf van maandag naar aanleiding van het slotseizoen van zijn serie The Split.

Daarin speelt Atsma de nieuwe liefde van een getrouwde vrouw die er alles aan wil doen om op goede voet te blijven met haar ex.

De acteur kan zich inleven in die situatie, maar herinnert zich nog goed dat dat niet altijd vanzelf gaat. "Natuurlijk is er eerst een ongemakkelijke fase wanneer iemand met een andere partner op de proppen komt", vertelt hij over die periode na de breuk met zijn ex, actrice Izaira Kersten, met wie hij twee dochters heeft.

"Zo vond ik het in het begin best moeilijk als ik Dirk met mijn kinderen zag", legt Atsma uit. "Inmiddels zijn we vrienden. We gaan samen op vakantie, en elke zondag eten wij daar of zij komen hier."

De acteur vond zelf weer de liefde bij actrice Noortje Herlaar, met wie hij ook twee dochters heeft. De ontmoeting tussen zijn ex en Herlaar kwam onverwacht.