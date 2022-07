De advocaten van Amber Heard hebben afgelopen vrijdag officieel hoger beroep aangetekend in de smaadzaak van haar ex-man Johnny Depp. Ze stellen in een 43 pagina's tellend rechtbankdocument dat er niet voldoende bewijs was voor de uitspraak in het voordeel van Depp.

Het juridische team van de actrice had meteen na het vonnis op 1 juni al bekendgemaakt dat ze verder zou procederen. Depp had Heard aangeklaagd vanwege een opiniestuk dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld.

Ze noemde in het artikel in The Washington Post geen naam, maar volgens de acteur was het overduidelijk dat het over hem ging. Hij stelde dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden en eiste een schadevergoeding. De jury gaf hem gelijk en wees hem ruim 10 miljoen dollar toe.

Heard had een tegeneis ingediend en werd op één punt in het gelijk gesteld. De jury bepaalde dat er sprake was van laster toen Depps advocaat haar beschuldigingen van misbruik eerder een "hoax" noemde. Daarom moet de acteur zijn voormalig echtgenote 2 miljoen dollar betalen.

De advocaten van Heard stellen volgens Amerikaanse media nu dat de beslissingen van de jury om voor én tegen haar te oordelen haaks staan op elkaar en daardoor niet rechtsgeldig zijn. Ook stellen zij dat de geboortedatum van een van de juryleden foutief in de rechtbankpapieren stond, waardoor niet kan worden vastgesteld of de juiste persoon heeft plaatsgenomen in de jury.