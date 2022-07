Travis Barker lag in het ziekenhuis met pancreatitis, een ernstige acute alvleesklierontsteking. Dat schrijft de 46-jarige drummer van blink-182 op Twitter.

"Ik had een endoscopie maandag en ik voelde me top, maar na het eten had ik opeens een ondraaglijke pijn en sindsdien lig ik in het ziekenhuis", schrijft Barker, die recent is getrouwd met Kourtney Kardashian.

"Tijdens de endoscopie is een kleine poliep verwijderd op een gevoelige plek, maar helaas heeft dat een heel belangrijk stukje van mijn alvleesklier geraakt. Dat zorgde voor levensbedreigende pancreatitis."

Barker schrijft dat het inmiddels een stuk beter met hem gaat. "Door intensieve behandelingen voel ik me veel beter en daar ben ik dankbaar voor", sluit hij af.

Dinsdag werd bekend dat Barker met een ambulance was afgevoerd naar een ziekenhuis in Los Angeles. Hij zou door de ontsteking onder meer last hebben van misselijkheid, heftige buikpijn en braken. Zijn vrouw Kourtney was bij hem in het ziekenhuis.