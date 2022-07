Misdaadjournalist Kees van der Spek heeft tijdens een concert van Queen in de jaren tachtig een "traumaatje" opgelopen waardoor hij een carrière als piloot is misgelopen. Hij liep er gehoorschade op, waardoor hij werd afgekeurd, vertelde hij zaterdag in het NPO Radio 2-programma Zomerspijkers.

"Het heeft zelfs m'n hele carrière beïnvloed", zei Van der Spek, die een dag voordat hij als piloot getest werd naar het optreden van Queen in Leiden ging.

"Echt helemaal te gek, ik stond links vooraan, helemaal bij die boxenmuur", weet hij nog. "Het was echt verschrikkelijk hard." De journalist vertelde dat hij na het concert een suisoor had en dat dat nooit meer is overgegaan.

"Dus ik heb sinds 1984 of 1985 tinnitus", constateerde Van der Spek in het radioprogramma. "Ik ben afgekeurd op m'n oren."