Danny de Munk neemt zijn verantwoordelijkheid voor het vreemdgaan "als een man" en wil niet met excuses komen over "demonen in mijn hoofd". Dat schrijft de 52-jarige acteur vrijdagochtend in een verklaring, die zijn advocaat Royce de Vries op Twitter deelt.

De Munk verwijst daarmee naar het vreemdgaan van zanger Waylon, dat vorige maand aan het licht kwam. Waylon zei dat hij "hulp ging zoeken voor de demonen in zijn hoofd".



Donderdagavond reageerde De Munk in RTL Boulevard op een aangifte die tegen hem is gedaan wegens verkrachting. De zanger zei onder meer dat hij geen seks heeft gehad met de vrouw, maar dat ze slechts hebben gezoend en elkaar hebben "opgehitst".



Wel gaf de geëmotioneerde De Munk toe meermaals te zijn vreemdgegaan. Hij zei daarover: "Ik dacht met mijn lul en niet met mijn hoofd, maar ik ben een man, hè?" Daarop werd het gesprek weggesneden naar een ander shot. Daardoor ontbreekt zijn verdere toelichting, zegt De Munk vrijdag.

De acteur benadrukt dat hij niet wil goedpraten wat er is gebeurd. "Doordat niet het hele interview is uitgezonden, ontbreekt mijn toelichting hierop, namelijk: dat ik mijn verantwoordelijkheid hiervoor neem 'als een man' en dat ik niet met excuses wil komen over 'demonen in mijn hoofd'", schrijft hij. "Hierdoor heeft de kijker dit mogelijk verkeerd begrepen. Ik had daarom toch even de behoefte om dit uit te leggen."

Zijn advocaat De Vries liet donderdag weten dat de artiest tegenaangifte tegen de vrouw gaat doen.