Zendaya moet er nog flink aan wennen dat ze tegenwoordig constant wordt herkend op straat, vertelt de 25-jarige actrice aan de Italiaanse Vogue.

"Eerst kon ik nog een beetje in de anonimiteit leven. Dat is nu niet meer zo", aldus Zendaya.

De Amerikaanse, die te zien is in de recentste Spider-Man-film en de hitserie Euphoria, zegt dat mensen op straat anders met haar omgaan nu ze bekender is geworden. "Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, maar ik ben gelukkig begonnen met acteren toen ik vrij jong was, dus ik kan er goed mee omgaan."

Hoewel de nieuwe situatie nog steeds wennen is voor Zendaya, is ze ook dankbaar. "Het betekent dat veel mensen zien wat ik doe. En de meesten vinden het ook nog eens leuk. Dat betekent veel voor mij."