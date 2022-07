Danny de Munk heeft bekend dat hij vijftien jaar geleden is vreemdgegaan. Voor de camera's van RTL Boulevard spreekt de 52-jarige acteur van "een oud lijk uit de kast". De Munk stelt dat de relaties met wederzijdse instemming waren en onderneemt stappen tegen de vrouw die onlangs aangifte deed van verkrachting.

Een vrouw die vijftien jaar geleden nauw heeft samengewerkt met de acteur deed eerder deze maand aangifte. Eerder sprak De Munk beschuldigingen van ongepast gedrag al tegen.

"Er is wel sprake geweest van een vrijpartij in een herentoilet voorafgaand aan een voorstelling. Dat betekent dat er gezoend is", aldus De Munk.



Ook geeft De Munk toe dat hij met de bewuste vrouw heeft afgesproken in zijn vakantiehuis, waar de twee elkaar in een gesprek hebben "opgehitst".

De acteur zegt "echt kapot" te zijn van de situatie. "Mijn karakter is kapotgemaakt. Over elk woordje moet ik nadenken. What the fuck, man", zei De Munk, die zijn verhaal in tranen deed bij RTL Boulevard.

"Voor mijn gezin vind ik het tien keer erger dan voor mezelf. Door mijn overspel van vijftien jaar geleden heb ik ze erin meegetrokken. Ik heb duizendmaal mijn excuses aangeboden."

De Munk heeft het zijn vrouw Jenny verteld, maar vond het moeilijk om het tegen zijn zoon en dochter te vertellen. "Dat je zoon met tranen in z'n ogen voor je staat, dat gun je je ergste vijand nog niet."

De Munk gaat tegenaangifte doen

De vrouw die aangifte deed, werkte zo'n vijftien jaar geleden nauw samen met De Munk bij de musical Ciske de Rat. In april berichtte vlogger Yvonne Coldeweijer van juicekanaal Life of Yvonne over talloze meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van De Munk.

De advocaat van De Munk, Royce de Vries, ontkende dat zijn cliënt zich ooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag of strafbare feiten. Volgens De Vries was De Munk "onthutst over deze onterechte beschuldigingen".



"Daarom zal er een tegenaangifte gedaan worden." De Vries heeft donderdag een brief hierover gestuurd naar de advocaat van de vrouw. Ook wil De Munk de vrouw onder ede horen over haar aantijgingen.



De advocaat van de vrouw, Richard van der Weide, zei donderdag tegen Shownieuws dat zij "er geen enkel belang bij heeft" om de musicalster ten onrechte te beschuldigen.



Volgens de raadsman is de politie druk bezig met het onderzoek. "Mijn cliënte acht het niet zuiver dat te belemmeren door uitlatingen in de media. Zij wacht de resultaten daarvan af en gaat ervan uit dat het recht zijn loop heeft."