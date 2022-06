Danny de Munk heeft bekend dat hij vijftien jaar geleden is vreemdgegaan. Voor de camera's van RTL Boulevard noemt de 52-jarige acteur het "een oud lijk uit de kast".

Een vrouw die vijftien jaar geleden nauw heeft samengewerkt met de acteur deed eerder deze maand aangifte van verkrachting tegen hem. Eerder ontkende De Munk al beschuldigingen van ongepast gedrag.

De acteur zegt "echt kapot" te zijn van de situatie. "Mijn karakter is kapotgemaakt. Over elk woordje moet ik nadenken. What the fuck, man", zegt De Munk die in tranen zijn verhaal doet bij RTL Boulevard.



"Voor mijn gezin vind ik het tien keer erger dan voor mezelf. Door mijn overspel van vijftien jaar geleden heb ik ze erin meegetrokken. Ik heb duizendmaal mijn excuses aangeboden."

De Munk heeft het zijn vrouw Jenny verteld, maar vond het moeilijk om het tegen zijn zoon en dochter te vertellen. "Dat je zoon met tranen in z'n ogen voor je staat, dat gun je je ergste vijand nog niet."

De vrouw die aangifte deed, werkte zo'n vijftien jaar geleden nauw samen met De Munk bij de musical Ciske de Rat. In april berichtte vlogger Yvonne Coldeweijer van juicekanaal Life of Yvonne over talloze meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van De Munk.

De advocaat van De Munk, Royce de Vries, ontkende dat De Munk zich ooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag of strafbare feiten. Volgens De Vries was De Munk "onthutst over deze onterechte beschuldigingen" en zou hij zich beraden op juridische vervolgstappen.