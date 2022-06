Roxeanne Hazes moet op 19 oktober voor de rechter verschijnen om te getuigen in een zaak die haar moeder Rachel Hazes heeft aangespannen tegen twee voormalige zakenpartners.

De rechtszaak gaat over de manier waarop de belangen van Rachel Hazes via een volmacht zijn behartigd tijdens haar zenuwinzinking in 2016. De rechter heeft bepaald dat Rachel Hazes drie getuigen mag oproepen, onder wie dochter Roxeanne, over de betaling van een factuur van 24.000 euro voor een coachingsprogramma. Moeder en dochter hebben al enkele jaren geen contact meer.

Of dochter Roxeanne daadwerkelijk voor de rechter verschijnt is nog maar de vraag. Eerder gaf de 29-jarige zangeres aan dat zij dat niet van plan is.



"Als ik als getuige in deze zaak gehoord zou worden, betekent dat dat ik mijn moeder in diskrediet breng, want datgene wat ik zal getuigen doet alleen maar verdere afbreuk doen aan de reputatie van mijn moeder", zei Roxeanne begin juni. "Dat doe ik niet. Wettelijk gezien heet dit verschoningsrecht. Daar zal ik mij dan ook op beroepen."