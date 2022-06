Claire Foy is eind vorig jaar lastiggevallen door een stalker. De Britse actrice, die bekend is van haar rol als Elizabeth in de eerste seizoenen van The Crown, kreeg via haar publiciteitsagent binnen een maand meer dan duizend mailtjes van een man die schreef dat hij haar wilde verkrachten.

De 39-jarige verdachte stond donderdag voor de rechter in Londen. In de mails stuurde hij onder meer dat hij de vriend van Foy wilde zijn. Ook zou hij haar thuis opzoeken en "constant" aanbellen.



De man verscheen half december daadwerkelijk aan de deur bij de 38-jarige Foy, die vervolgens de politie waarschuwde.

In februari kreeg de man al een contactverbod opgelegd, dat op 4 juli zou aflopen. De rechter heeft dit verbod verlengd tot de volgende zitting later in juli. De stalker kan tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen als hij schuldig wordt bevonden.