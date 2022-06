De ziekenhuisopname van Travis Barker zou een gevolg zijn van een ontsteking aan zijn alvleesklier. Bronnen van People en TMZ melden dat dat zou zijn gebleken bij een endoscopisch onderzoek van de dikke darm van de drummer.

Woensdag kwamen beelden naar buiten waarop te zien was hoe Barker door een ambulance werd vervoerd naar een ziekenhuis in Los Angeles. De drummer van blink-182 gaf geen uitleg over de ziekenhuisopname, maar vroeg God op Twitter wel om hem te redden.

Een bron vertelt aan People dat Barker zou hebben gekampt met krampen en dat hij erg bezorgd was. Ook zijn echtgenote Kourtney Kardashian zou bang zijn geweest.

De ontsteking veroorzaakt heftige buikkrampen, misselijkheid en braken. Een woordvoerder wilde tegenover TMZ niet bevestigen dat Barker met een alvleesklierontsteking is opgenomen. Hoe het nu met Barker gaat, is niet bekend.