Acteur Tom Hiddleston en actrice Zawe Ashton worden ouders. Ashton kondigde haar zwangerschap aan tijdens een evenement rondom haar nieuwe film Mr. Malcom's List, meldt Vogue.

De actrice verscheen zichtbaar zwanger op de rode loper. Het wordt het eerste kindje voor de 41-jarige Hiddleston, vooral bekend van zijn rol als Loki in het Marvel-universum, en de 37-jarige Ashton.

Het acteerkoppel maakte in maart van dit jaar bekend verloofd te zijn. Het is niet bekend wanneer de twee van plan zijn in het huwelijksbootje te stappen.

Hiddleston en Ashton stonden in 2019 samen op het podium. Ze speelden toen beiden in het Broadway-stuk Betrayal.