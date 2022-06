De voormalige manager van Ricky Martin, Rebecca Drucker, heeft de zanger aangeklaagd omdat ze nog geld van hem moet krijgen. Volgens Drucker hoort ze nog 3 miljoen dollar (bijna 2,9 miljoen euro) aan commissie te ontvangen. TMZ meldt op basis van rechtbankpapieren dat ze naast dit bedrag ook een schadevergoeding wil.

Drucker werkte naar eigen zeggen van 2014 tot en met 2018 voor Martin, maar werd in 2020 door hem teruggevraagd toen het op persoonlijk en professioneel vlak "onrustig" was bij de zanger.

Ze keerde terug en beweert ervoor te hebben gezorgd dat hij allerlei nieuwe contracten kreeg. Zo zegt Drucker hem te hebben geholpen aan een tournee met Enrique Iglesias, waar hij miljoenen mee zou hebben verdiend.

De oud-manager stelt daarnaast dat ze Martin heeft geholpen met niet-gespecificeerde beschuldigingen die, als ze naar buiten waren gekomen, zijn carrière in gevaar hadden gebracht. Het is niet duidelijk waar dat over gaat, maar de kwestie zou zijn opgelost.

Drucker zegt dat ze Martin vaak heeft gevraagd om de commissie, maar dat de zanger haar niet wilde betalen. De vijftigjarige zanger, bekend van hits als Maria en Livin' La Vida Loca, zou haar ook hebben bedreigd en geëist hebben dat ze een geheimhoudingsovereenkomst tekende. Dat weigerde ze echter.

Martin heeft nog niet op de aanklacht gereageerd.