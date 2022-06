Tygo Gernandt is weer gelukkig in de liefde, vertelt hij woensdag aan Story. De 48-jarige acteur heeft een relatie met de 24-jarige actrice Dianne van den Eng.

"Ik was de afgelopen zes jaar eigenlijk een beetje klaar met vrouwen. Tot ik Dianne tegenkwam, die ongelooflijk sterk in haar schoenen staat en zodanig altijd zichzelf is dat ik er alleen maar blij van word", vertelt de acteur, die samen met Van den Eng verscheen op de rode loper van Bon Bini Holland 3.

Van den Eng werkt als model en speelde mee in verschillende reclamespots. Ook acteerde ze in de serie Jonge Garde en de films Fissa en Renesse. Dat zij 24 jaar jonger is dan Gernandt ervaart de acteur niet als een probleem. "Ik val op een persoon, niet op iemands leeftijd."

Eerder had Gernandt relaties met actrices Eva van de Wijdeven en Anna Drijver.