Guus Meeuwis (50) en Manon Meijers (44) gaan dit weekend trouwen. Het stel moest hun trouwerij meermaals uitstellen wegens de maatregelen rondom het coronavirus, maar komend weekend is het eindelijk zover, laat het management van de zanger weten.

"In de zevende hemel en met hun hoofd in de wolken zijn ze druk bezig met de voorbereidingen", aldus de manager van Meeuwis.

De zanger vroeg de styliste al in 2019 ten huwelijk. De twee zouden elkaar in 2020 het jawoord geven, maar vanwege de coronamaatregelen besloten ze het feest uit te stellen.

"Zolang we het feest dat we voor ogen hadden niet kunnen vieren, houden we de plannen nog even bij ons", zei Meeuwis in 2020 over het uitstellen van de trouwerij. Destijds leek het erop dat de bruiloft in de zomer van 2021 wel mogelijk zou zijn, maar ze besloten het feest weer uit te stellen.

Meeuwis en Meijers ontmoetten elkaar in 2007 toen de styliste zijn kleding voor zijn concertreeks verzorgde. In 2016, toen Meeuwis scheidde van Valérie, kregen ze een relatie.