Nienke Plas en haar man Resley verwachten voor de derde keer een kind. Dat maakt de YouTuber bekend via Instagram.

Het stel is al de ouders van zoons Frenky-Dean en Novi-Jaxx. Op Instagram schrijft ze dan ook: "Nummer drie is onderweg." Haar echtgenoot heeft nog niets op Instagram geschreven over de komst van een derde kind.

Plas deelde in haar video's geregeld beelden van haar kinderen, maar onlangs maakte ze bekend daarmee te willen stoppen. Het stel wil hun zoons beschermen.

"Ik wil gewoon mijn kinderen niet blootstellen aan al dat socialmediageweld", aldus Resley in de video. "Laat onze kinderen maar lekker kind zijn. Dat wij bekend zijn is één, maar laat de kids dat maar zelf uitvogelen."