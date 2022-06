Een man die eerder een straatverbod opgelegd kreeg vanwege het stalken van Ariana Grande, is binnengedrongen in haar huis op haar verjaardag, 26 juni. De man is opgepakt en gevangengezet.

De man werd op zondag gearresteerd toen hij Grandes huis wilde binnendringen, meldt TMZ. De zangeres was op dat moment zelf niet thuis. De man wordt verdacht van stalken, inbreken, het slopen van energiekabels en het verbreken van de voorwaarden van zijn straatverbod.

In september 2021 verscheen hij ook al aan de poort bij de zangeres met een groot jagersmes, terwijl hij tegen een beveiliger schreeuwde: "Ik vermoord jou en haar!".

Grande heeft de rechter toen gevraagd om een straatverbod, al twijfelde ze of dat zou helpen. "Ook al krijgt hij een straatverbod opgelegd, dan nog vrees ik het ergste. Hij zal blijven doorgaan met stalken en mijn familie bang maken."