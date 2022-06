Travis Barker is met een ambulance afgevoerd naar een bekend ziekenhuis in Los Angeles. De drummer van Blink-182 zou meer zorg nodig hebben gehad dan ze bij een ander ziekenhuis konden bieden, schrijft TMZ op basis van ingewijden.

"God red me", schrijft de echtgenoot van Kourtney Kardashian op Twitter. Hij geeft verder geen uitleg over wat er met hem aan de hand is. Zijn dochter vraagt op sociale media om te bidden.

Barker zou in het ziekenhuis zijn geweest om een aantal testen te ondergaan. Volgens bronnen van de entertainmentsite is toen geconcludeerd dat er iets aan de hand is waarvoor specialisten nodig zijn.

Kardashian is op foto's te zien bij haar echtgenoot. De familie heeft nog niet gereageerd op het nieuws.