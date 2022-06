Waylon heeft na zijn verklaring op Instagram voor het eerst iets gezegd over zijn gezinssituatie nadat hij heeft toegegeven te zijn vreemdgegaan. Uit het antwoord dat de zanger geeft op een vraag van RTL Boulevard blijkt dat hij en Bibi Breijman geen punt achter hun relatie hebben gezet.

"Dat is een privékwestie, dat gaan we met elkaar oplossen", aldus de zanger.

Daarnaast vertelt hij "absoluut met het gezin op vakantie te gaan". "Scandinavië is het plan voor dit jaar."

Waylon deelde anderhalve week geleden een verklaring waarin hij zijn excuses aanbod aan zijn vriendin Bibi Breijman. Het bericht deelde hij nadat verschillende juicekanalen beweerden dat de zanger was vreemdgegaan tijdens de zwangerschap van de influencer.

"Ik kan nu niks zeggen waardoor dit lichter wordt voor Bibi. Het enige wat ik kan zeggen tegen mezelf is dat ik hulp moet zoeken voor de demonen in mijn hoofd", schrijft de zanger, wiens echte naam Willem Bijkerk is. Hij noemt zijn daden "onvergeeflijk" en verwacht niet dat zijn vriendin hem zomaar vergeeft.

Vorige maand werden Waylon en zijn vriendin ouders van hun tweede kind, genaamd Chester. "Daar ben je dan. Er wordt eindeloos van je gehouden kleine man", schreef de zanger toen bij een foto waarop Breijman het jongetje vasthoudt. Dochter Teddy werd in november 2018 geboren. Uit een eerdere relatie heeft Waylon nog een zoon.