Thomas van der Vlugt is niet meer samen met Bachelor-kandidate Merel, bevestigt zij op Instagram. In haar bericht schrijft ze dat de Stuk TV-presentator haar bedroog, een gerucht dat eerder al rondging op meerdere juicekanalen.

"Het voelt voor mij als een nachtmerrie waar ik niet uit wakker word", schrijft Beks, die sinds eind vorig jaar samen was met Van der Vlugt. "En ik ga kapot. Thomas en ik zijn niet meer samen."

De presentator zou twee weken geleden hebben gezegd "dat hij niet meer kon en dat alles te veel was". "En dat kwam voor mij behoorlijk uit het niets en plotseling." Het koppel ervoer door alle aandacht door hun deelname aan De Bachelor veel druk.

"Wanneer iemand aangeeft niet lekker in z'n vel te zitten, wil je er voor iemand zijn en ervoor vechten. Dit gaf ik aan en ik gaf aan dat het voor mij niet zo direct klaar was. Ik vroeg om 'een break' en ik gaf hem de ruimte. Ik geloofde dat die kans er nog was", aldus Beks.

Intussen verschenen er op verschillende juicekanalen berichten dat Van der Vlugt en Beks niet meer samen waren en dat de presentator zou zijn gezien met een andere vrouw.

"Ik voel me voor schut gezet dat Thomas vrijdag nog zei dat we aan het daten waren, en wist dat ik er keihard voor wilde werken en hij ondertussen andere dingen deed", schrijft ze. "Ik voel me voor schut gezet met alle informatie die ik heb ontvangen, ik voel pijn die ik nooit had willen voelen. Ik schaam me diep dat ik alles heb geloofd en hem keer op keer geloofde."

'Wilden het samen naar buiten brengen'

Van der Vlugt reageert kort na Beks' bericht op de breuk. De presentator schrijft dat hij twee weken geleden besloten heeft een punt achter de relatie te zetten.

"We wilden het nieuws samen naar buiten brengen op een door ons gekozen moment, echter gezien de huidige omstandigheden deel ik het op deze manier."

De StukTV-maker zegt "ontzettend dankbaar" te zijn voor de tijd met Beks. "We hebben een ontzettend mooi avontuur gehad en je hebt een plekje in mijn hart. Ik gun je de wereld." Hij gaat niet in op de geruchten dat hij ook zou daten met iemand anders.