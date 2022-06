De vermiste Bam Margera is door zijn familie teruggevonden in een hotel in Deerfield Beach in Florida. De 42-jarige Jackass-ster was maandag voor de tweede keer in korte tijd weggelopen uit een afkickkliniek.

De familie laat aan TMZ weten onder begeleiding van de politie in het hotel een crisisinterventie te hebben opgezet. De ouders van Margera waren daarbij aanwezig en andere familieleden hebben via de telefoon met hem gesproken.

De skateboarder en acteur zou uit de kliniek zijn vertrokken omdat hij bang was dat hij zijn vierjarige zoon nooit meer zou zien. De familie zegt dat hij uiteindelijk vrijwillig is vertrokken naar een nieuw afkickcentrum.

Twee weken geleden vertrok Margera ook al uit de kliniek. Omdat hij daar onder gerechtelijk bevel verbleef, had hij geen toestemming om weg te gaan en gaf de manager hem op als vermist. Ook toen werd hij enkele dagen later gevonden in een hotel.

Margera kampt al jaren met verslavingen en zat vaker in afkickklinieken. Eerder dit jaar schikte hij nog in een zaak tegen de makers van Jackass 4: Forever over zijn ontslag. Zij hadden hem gedwongen drie keer per dag een blaastest te doen, twee keer per week urine af te geven en geregeld zijn haarwortels te laten testen op het gebruik van middelen. Margera werd ontslagen omdat hij positief was getest op Adderall, een medicijn dat hij naar eigen zeggen slikt vanwege zijn ADHD.