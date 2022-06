Beroemdheden zetten zich dikwijls in voor allerlei politieke kwesties. Dit is hoe sterren als Kim Kardashian, Matthew McConaughey en Jane Fonda hun roem gebruiken.

Het recht op abortus is niet meer, zo bepaalde het Amerikaanse hooggerechtshof vrijdag. Het leverde niet alleen in de Verenigde Staten woede op; wereldwijd zijn mensen kwaad. Op het Britse festival Glastonbury spraken diverse sterren zich fel uit tegen de beslissing. "Ik ben er kapot van en doodsbang dat zoveel vrouwen en zoveel meisjes hierdoor zullen sterven", aldus zangeres Olivia Rodrigo.

Beroemdheden kunnen miljoenen volgers bereiken met één kort Instagram-bericht en dat maakt ze invloedrijk. Maar ze doen meer.

Kim Kardashian

Realityster, model en advocaat: Kim Kardashian hoopt dat laatste ooit aan haar cv te kunnen toevoegen. Sinds enkele jaren studeert ze rechten en nu loopt ze stage bij een advocatenbureau. In die hoedanigheid heeft ze al het verschil weten te maken voor diverse gevangenen die het wat haar betreft verdienden eerder vrij te komen, omdat ze onder andere vanwege hun huidskleur niet eerlijk zijn berecht. Dat heeft ze uiteraard niet alleen gedaan, maar haar aandeel is in diverse zaken significant geweest.

Zo zette Kardashian zich in voor Momolu Stewart, een man die op zestienjarige leeftijd werd veroordeeld voor moord. Stewart werd berecht als volwassene en zat 23 jaar in de gevangenis. Samen met Kardashian en het team waarmee zij werkte, vroeg hij een vervroegde vrijlating aan en kreeg die, mede door een persoonlijke brief die de realityster over hem schreef.

Kim Kardashian met Momolu Stewart. Foto: Instagram/Momolu Stewart Kim Kardashian met Momolu Stewart. Foto: Instagram/Momolu Stewart

Jane Fonda

Heb je het over politiek betrokken beroemdheden, dan mag actrice Jane Fonda niet ontbreken. Drie jaar geleden nog werd de toen 81-jarige actrice tot vijf keer toe in enkele weken tijd opgepakt tijdens diverse klimaatdemonstraties, die ze zelf organiseerde.

Al sinds de jaren zeventig zet Fonda zich in voor allerlei politieke doelen die zij belangrijk vindt. Destijds begon ze met een tournee om zich uit te spreken tegen de Vietnam-oorlog en werd ze gearresteerd toen ze Canada na een toespraak verliet en de Verenigde Staten weer inreisde.

"Ze ontdekten enveloppen in mijn tas met de letters B, L en D erop. Dat stond voor breakfast (ontbijt), lunch en dinner (avondeten) en bevatten mijn dagelijkse vitamines. Maar ik werd gearresteerd voor het smokkelen van drugs. Ik denk dat ze hoopten dat dit schandaal mij ervan zou weerhouden op universiteiten te spreken. Het grappige is dat het tegen ze werkte: er kwamen nooit minder dan tweeduizend studenten naar de toespraken die ik hield."

Fonda in 1970 bij haar eerste arrestatie en in 2019 bij haar recentste arrestaties. Fonda in 1970 bij haar eerste arrestatie en in 2019 bij haar recentste arrestaties. Foto: Getty Images

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio zet zich al tientallen jaren in voor het klimaat. De acteur was 24 jaar oud toen hij zijn eigen goede doel startte en geld begon in te zamelen voor het behoud en het herstel van ecosystemen waarin dieren in het wild leven. Inmiddels kan de acteur met recht een klimaatactivist worden genoemd: hij zit in het bestuur van onder andere het WNF en Oceans 5 en spreekt jaarlijks op diverse belangrijke congressen over het belang van het herstellen van natuur. Daarmee haalt hij miljarden euro's per jaar op.

Leonardo DiCaprio bij een klimaatmars in New York in 2014. Leonardo DiCaprio bij een klimaatmars in New York in 2014. Foto: Getty Images

Matthew McConaughey

Na het drama in Uvalde in Texas, waarbij 21 mensen om het leven kwamen, onder wie 19 kinderen, spreekt Matthew McConaughey zich uit tegen de wapenwetten in de Verenigde Staten. De acteur is zelf afkomstig uit het plaatsje en aangegrepen door wat er is gebeurd op de basisschool. Na bezoek aan de families en gesprekken met andere nabestaanden, geeft hij een emotionele speech in het Witte Huis.

"We moeten mensen natrekken. We moeten een minimumleeftijd voor het aankopen van een AR-15-geweer. Die leeftijd moet naar 21 jaar. Er moet tijd zitten tussen het moment van aanschaf en het krijgen van dat wapen. We hebben wetten nodig die helpen mensen te waarschuwen. Dit zijn redelijke, praktische en tactische regels, die ons land, onze staten, onze gemeenschappen, onze scholen en huizen nodig hebben."