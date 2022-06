Sarah van Soelen, de ex-vriendin van André Hazes, zal niet te zien zijn in de Videoland-documentaire over de zanger. Van Soelen had al meermaals bezwaar gemaakt tegen haar aanwezigheid in de reeks.

Van Soelen en haar familie werkten mee aan de docuserie toen de 26-jarige influencer nog een relatie had met Hazes en de twee samen een huis hadden gekocht. Nu de relatie over is, heeft ze geen behoefte om zichzelf nog in de documentaire terug te zien, zo werd al eerder duidelijk.

Aan Shownieuws vertelt ze dat er geen contact meer is. Dat vindt Van Soelen jammer. "Maar ik hoop alleen maar dat hij heel erg gelukkig wordt, in welke zin dan ook en met wie dan ook, maar vooral met zichzelf. Dat zou ik heel fijn vinden."

Zelf woont ze nog in het huis dat ze samen met Hazes kocht. "Ik ben er content mee en ik zeg heel eerlijk: ik heb geen kastruimte meer over, dus ik ben heel blij dat ik alleen woon."