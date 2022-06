De Amerikaanse actrice Amber Heard gaat zoals eerder aangekondigd in hoger beroep tegen het vonnis in de smaadzaak tegen haar ex-man Johnny Depp. Beide partijen kwamen vrijdag bijeen om een regeling voor een schadevergoeding te bespreken. In plaats daarvan zei de advocaat van Heard dat de actrice in hoger beroep gaat. De hoge kosten daarvan kunnen echter roet in het eten gooien.

Volgens Deadline heeft de rechter besloten dat Heard ruim 8 miljoen dollar (omgerekend 7,9 miljoen euro) aan borg moet overhandigen om de rechtszaak te vervolgen. Ook moet zij over dat bedrag 6 procent rente betalen aan Depp voor ieder jaar dat de zaak voortsleept.

Advocaat Elaine Bredehoft zei eerder al dat het voor de actrice "onmogelijk" is om dat bedrag over te maken. "Maar je gaat niet tot een schikking komen als je onschuldig bent. En je gaat geen hoger beroep uit de weg als je weet dat je gelijk hebt", aldus een woordvoerder namens het juridische team van Heard.

Depp en Heard vochten een slopende smaadzaak uit die wereldwijd op de voet werd gevolgd, doordat de zittingen online live te volgen waren. Depp kreeg van de jury uiteindelijk op alle punten gelijk, waardoor Heard hem 15 miljoen dollar moet betalen. Depp moet op zijn beurt 2 miljoen dollar betalen aan Heard, die op enkele punten in het gelijk werd gesteld.

Beide partijen hadden op meer gehoopt. Depp vroeg om 50 miljoen dollar, Heard eiste het dubbele.

Heard kondigde vrijwel direct aan dat zij in hoger beroep zou gaan

Heard was naar eigen zeggen "gebroken" door het vonnis van de jury. "Ik kan niet onder woorden brengen hoe teleurgesteld ik ben. Mijn hart is gebroken. Een berg aan bewijzen was niet genoeg tegenover de buitengewone invloed die mijn ex-man heeft", schreef de actrice.

Daarna verscheen Heard meermaals in talkshows, waar ze beweerde extra bewijzen te hebben gevonden voor haar zaak. Die bewijzen zouden haar in hoger beroep vrijpleiten, beweert ze.

Depp schreef na de smaadzaak op Instagram dat de jury hem zijn leven heeft teruggegeven. "Mijn doel was de waarheid onthullen, ongeacht wat de uitkomst zou zijn. Ik was het mijn kinderen en de mensen die mij steunen verschuldigd de waarheid te vertellen. En nu ik dat gedaan heb, voel ik me vredig."