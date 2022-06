Jaimie Vaes wil iets positiefs halen uit de gewelddadige relatie die ze had met rapper Lil Kleine. Sinds begin dit jaar beelden verschenen van hoe de rapper het hoofd van zijn verloofde tussen de deur en het portier van een auto klemde, krijgt Vaes honderden berichten van andere mensen in soortgelijke situaties. En voor die mensen wil ze iets betekenen, zegt ze in ELLE.

Persoonlijk reageren op alle berichten doet Vaes niet. "Eerlijk, als ik op iedereen zou moeten reageren die me een bericht heeft gestuurd, dan zou ik nu nog steeds aan het typen zijn. Maar ik ga er wel iets mee doen."

Vaes ziet dat er vrouwen en mannen in soortgelijke situaties zitten en er niet uit komen. "Ik heb nu een stem en ik voel dat ik hier iets kan betekenen. Het helpt me misschien ook bij het verwerkingsproces. Er komt in ieder geval iets moois aan, een project, waar ik nu nog niet zo veel over kan zeggen."

In de toekomst hoopt Vaes de situatie helemaal achter zich te kunnen laten. "Dat we het over een paar jaar helemaal niet meer over deze donkere periode hoeven te hebben, maar gewoon over de leuke werkprojecten die ik doe. Ik wil gewoon happy zijn, dat vooral."

Lil Kleine en Vaes hebben momenteel geen contact. Ook ziet de rapper hun zoon Lío (3) niet, vertelde Vaes onlangs. Het onderzoek naar het incident loopt nog.