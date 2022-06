Peter Gillis komt de laatste tijd met grote regelmaat op een negatieve manier in het nieuws. Zo werd donderdag bekend dat zijn bedrijf Oostappen Groep een boete van 250.000 euro moet betalen. Wat is er met de vakantieparkeigenaar en zijn familie - bekend van de realityserie Familie Gillis: Massa is Kassa - aan de hand?

Het bedrijf van Gillis moet de boete betalen wegens het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten op vakantiepark De Berckt in het Limburgse Baarlo. Het was overigens niet de eerste keer dat er illegaal gehuisveste werkmigranten zijn aangetroffen op een park van Gillis. Dat gebeurde ook al in 2019.

"De brief ligt op de mat", bevestigt Gillis, die inmiddels landelijke bekendheid geniet dankzij zijn realityserie op SBS6. Oostappen Groep moet de boete van 250.000 euro voor 10 juli aan de gemeente Peel en Maas betalen. Hij zegt dat er kort geleden een controle is geweest op het bewuste park in Baarlo.

Twee jaar geleden dreigde de gemeente Peel en Maas, waar Baarlo onder valt, Gillis' bedrijf al te beboeten vanwege het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten. De gemeente laat nu aan het Eindhovens Dagblad weten dat het vakantiepark de huisvesting van arbeidsmigranten alsnog moet beëindigen. Anders volgt er nogmaals een dwangsom van 250.000 euro. Die kan oplopen tot een bedrag van 1 miljoen euro.

Vermeende misstanden op vakantieparken

Gillis kwam eerder deze maand al negatief in het nieuws vanwege vermeende misstanden rondom zijn vakantieparken. Het Eindhovens Dagblad publiceerde op 10 juni een uitgebreid artikel over hoe hij de regels zou overtreden. Vijf burgemeesters van gemeenten waar hij actief is, overwegen de verleende vergunningen in te trekken.

Justitie doet al langer onderzoek naar de gang van zaken op de vakantieparken van Gillis. Bij een grootschalige inval van de FIOD en de politie in mei 2019 werden illegaal gehuisveste arbeidsmigranten aangetroffen. Ook werden overtredingen op het gebied van brandveiligheid geconstateerd.

Volgens het Landelijk Bureau Bibob, dat de vergunningen en de ondernemer onder de loep nam, bestaat er een grote kans dat Gillis de vergunningen voor criminele doeleinden gebruikt. Daarom is de aanvraag voor zijn vakantiepark in Soerendonk niet goedgekeurd en mag hij zijn horecagelegenheid op dat park niet openen. Naar aanleiding hiervan heroverwegen meer gemeenten, zoals Asten en Valkenswaard, de status van al verleende vergunningen.

Gillis liet in een reactie weten zich niet te herkennen in wat er in het artikel staat. "Ik heb altijd kunnen lezen en schrijven met gemeenten, maar als zij landelijk opdrachten krijgen, dan weet ik ook niet wat er allemaal gebeurt. Maar ik ben ook een ondernemer, dus ja, ik zoek heus wel ooit het randje op", zei hij tegen Omroep Brabant.

Overval op zoon Mark

We hebben de afgelopen tijd ook veel over de familie Gillis gehoord vanwege de overval op Peters zoon Mark Gillis. Die werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op brute wijze overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam. Hij werd onder meer getaserd en tegen zijn hoofd geschopt. De overvallers gingen ervandoor met wat geld, enkele horloges, sieraden en een zonnebril.

Er zijn inmiddels drie verdachten aangehouden: twee mannen van 22 en 39 uit Den Bosch en een 42-jarige man uit Rosmalen. Sinds de overval gaat Mark 's avonds niet meer alleen over straat. De realityster heeft beveiliging ingehuurd.

Geruchten over Gillis' relatie

Ook over het privéleven van Gillis verschijnen regelmatig geruchten in de media. Zo wordt er beweerd dat zijn vriendin Nicol Kremers vreemdgaat. Gillis zei eerder deze maand tegen Shownieuws dat dit niet waar is. Hij kan zich helemaal niets voorstellen bij een mogelijke affaire van Kremers.

De ondernemer kan zelfs wel lachen om de geruchten, al vindt zijn vriendin het wel heel vervelend. "Kijk, als je een bekende Nederlander bent: hoge bomen vangen veel wind. Ik word er niet foxwild van hoor. Nicol wordt er wel een beetje moe van", vertelde hij. "Ik zeg: meid, leg het nou naast je neer."