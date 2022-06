Frank van der Lende is vader geworden van een zoon. De presentator vertelde donderdag in de uitzending van Welkom bij de Club! aan de telefoon dat zijn kind woensdagmiddag is geboren.

"Het gaat heel goed", zei Van der Lende tegen zijn NPO 3FM-collega Eva Koreman. Zijn zoon heeft de naam Koos gekregen. Hij is het eerste kind van Van der Lende en zijn vriendin Hanna van Til. "We gaan heel veel van hem houden en ik hoop dat de wereld mooi blijft voor hem", aldus de dj.

Zowel Van der Lende als Koreman was in tranen tijdens het telefoongesprek in de uitzending van hun middagshow. De twee dj's waren bezig met de laatste week van hun gezamenlijke programma. Onlangs werd bekend dat Welkom bij de Club! tegen hun zin wordt geschrapt. Donderdag was de laatste uitzending en Van der Lende kon daar dus niet fysiek bij aanwezig zijn.

"Waar iets stopt, begint iets groots nieuws. De middagshow stopt en een nieuw leven begint. Dit hadden we van tevoren niet zo kunnen bedenken", aldus Van der Lende.