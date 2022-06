Britney Spears is na een korte afwezigheid weer teruggekeerd op Instagram. In een nieuw bericht vertelt de zangeres over haar verhuizing, die vrijwel direct na haar huwelijk met Sam Asghari plaatsvond.

Spears, die niet uitweidt over haar korte socialemediapauze, spreekt op Instagram van "een frisse start en een fantastische verandering".

"Ik ben niet op huwelijksreis gegaan toen ik trouwde en ben meteen daarna verhuisd. Misschien niet de slimste zet, maar uiteindelijk komt het allemaal goed", schrijft de zangeres, die twee weken geleden trouwde met Asghari.

"Het is zo raar om wakker te worden en allemaal nieuwe dingen te zien: een nieuwe keuken, een nieuw zwembad, een nieuw bed... ik ben echt in shock", vervolgt Spears, die sinds kort niet meer onder curatele staat van haar vader en nu de vrijheid heeft om zelf grote aankopen te doen.

"Ik zal updates blijven delen met jullie, dat houdt me gezond. Mijn familie heeft me altijd kort gehouden, maar ik ben blij met het leven dat ik nu kan leiden. Ik ben al vier keer in mijn zwembad gesprongen en van de glijbaan afgegaan, heerlijk! Ik heb mijn haar geknipt en mijn man heeft net een steak voor me gemaakt. Dit is het leven."