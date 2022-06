Kim Kardashian is ervan overtuigd dat zij een jurk van Marilyn Monroe niet heeft kapotgemaakt toen ze het kledingstuk vorige maand tijdens het Met Gala droeg. De realityster zegt tegen Today dat ze de jurk maar drie of vier minuten heeft aangehad.

Kardashian droeg tijdens die avond de jurk waarin actrice en zangeres Marilyn Monroe in 1962 Happy Birthday zong voor president John F. Kennedy. Het kledingstuk is onderdeel van de collectie van Ripley's Believe It or Not!. Ripley's liet eerder al in een verklaring weten dat Kardashian de jurk niet heeft beschadigd. Online circuleerden foto's waarop de stof uitgerekt leek en diamantjes ontbraken.

In het gesprek met Today ontkent Kardashian de jurk te hebben beschadigd. "De mensen die me hielpen met aankleden droegen handschoenen", licht Kardashian de werkwijze toe. "Ik kwam aan in een badjas en slippers en onder de trap bij de rode loper deed ik de jurk pas aan. Ik heb de jurk misschien drie of vier minuten aangehad." Kardashian droeg na het moment op de rode loper een replica van het kledingstuk.

De realityster reageerde ook op kritiek die ze kreeg toen ze bekendmaakte enkele kilo's te zijn afgevallen om in de jurk te kunnen passen. Ze zou hiermee een ongezond voorbeeld geven. "Ik zag het als een filmrol en ik wilde deze jurk heel graag aan. Het was heel belangrijk voor me."

"Het afvallen heeft me juist veel geleerd over mijn levensstijl en gezondheid. Ik ben gezond blijven eten en ben nog wat kilo's kwijt. Ik probeer niet nog meer af te vallen, maar ik voel me energieker dan ooit. Ik heb veel suiker en fastfood uit mijn dieet geschrapt."