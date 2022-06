Sandra Bullock neemt een pauze van acteren, vertelt ze in gesprek met The Hollywood Reporter. De Bird Box-actrice kampt met een burn-out.

"Ik wil nu niet gebonden zijn aan het schema van iemand anders dan het mijne", aldus de 57-jarige Bullock.

"Ik ben compleet opgebrand. Ik ben zo moe en nu niet in staat om gezonde en verstandige beslissingen te maken", gaat de Amerikaanse verder. Ze vertelt daarbij dat ze geen idee heeft wanneer ze weer aan het werk gaat.

Bullock legt uit dat haar acteerwerk altijd heeft gezorgd voor een stabiele factor in haar leven. Dat ervaart ze als een geluk, maar het werd ook een soort vaste waarde waar ze zelf erkenning uit haalde.

"Het voelde altijd alsof ik een koelkast openmaakte en iets zocht dat ook nooit in die koelkast lag. Ik zei tegen mezelf: 'Ga er niet naar zoeken, want hier ga je het niet vinden. Je hebt het al: onderken dit, vind het en vind rust in de gedachte dat je je werk niet nodig hebt om bestaansrecht te hebben.'"

Bullock begon eind jaren tachtig met acteren en beleefde haar grote doorbraak in de film Speed (1994), naast Keanu Reeves. Ze groeide uit tot een van de grootste Hollywoodsterren en won een Oscar voor haar rol in The Blind Side (2009).

De actrice is momenteel te zien in de actiefilm The Lost City en binnenkort in de film Bullet Train naast Brad Pitt.