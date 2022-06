Juvat Westendorp en zijn vriendin Ruby hebben hun relatie verbroken, bevestigt de acteur en danser dinsdag aan RTL Boulevard na berichtgeving door Juicechannel. De twee zijn al een tijd uit elkaar.

Volgens de 33-jarige acteur zijn ze "te verschillend". De twee hebben nog wel goed contact. Meer wil Westendorp niet kwijt over de relatiebreuk.

Westendorp maakte een jaar geleden bekend een relatie te hebben met Ruby. De acteur noemde haar destijds in Achter Het Perfecte Plaatje nog de ware. "Of wij binnen een jaar gaan trouwen? Dat weet ik niet, dat moet de toekomst gaan uitwijzen", zei hij toen.

Westendorp bevestigt dinsdag bij Shownieuws dat hij weer aan het daten is. Dat doet hij nadat Juicechannel had bekendgemaakt dat de acteur een nieuwe vriendin zou hebben. "Het klopt dat ik kort na onze breuk iemand ben tegengekomen en met diegene onderzoek ik nog of het ergens toe leidt. Daar wil en kan ik verder weinig over zeggen, de tijd zal het leren."