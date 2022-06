Ben Stiller heeft zijn bezoek aan Oekraïne maandag afgesloten met een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. De acteur zei daarbij volgens Deadline onder meer tegen de president: "Jij bent mijn held."

Stiller grapte ook over de eerdere loopbaan van Zelensky, die voor hij de politiek inging acteur en komiek was. "Je hebt hier een mooie acteercarrière voor opgegeven", aldus Stiller, waarop de president antwoordde: "Niet zo'n mooie als de jouwe."

De acteur, bekend van films als Night at the Museum en Meet the Parents, is sinds 2018 ambassadeur van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Hij bezocht Oekraïne in het kader van Wereldvluchtelingendag.

Voor zijn ontmoeting met de president bezocht hij het verwoeste Irpin en sprak met Oekraïners die huis en haard hebben moeten verlaten. "Het is één ding om de verwoesting op tv of sociale media te zien, maar heel iets anders om het met je eigen ogen te bekijken", zei de 56-jarige tegen de president. "Dat is een stuk schokkender."