Jaimie Vaes en haar ex Lil Kleine zien elkaar nog steeds niet. Ook heeft Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, geen contact met hun kind Lío. Dat meldde Vaes maandag in een kort interview met RTL Boulevard.

Vaes deed drie maanden geleden aangifte tegen Lil Kleine nadat een incident was gefilmd waarbij hij haar met haar hoofd tussen een autodeur klemde en ramde. Vaes woont nu met haar kind in Spanje.

"We hebben geen contact en dat is prima zo", aldus de socialite. "Het is goed geweest voor beide partijen om helemaal weg te gaan uit de niet zo gezonde situatie."

Lil Kleine ziet zijn zoon Lío niet. Het is onduidelijk of deze restrictie is opgelegd door de politie of dat de twee exen hier zelf voor gekozen hebben. "Ik hoop dat daar in de toekomst verandering in gaat komen", aldus Vaes. "En zo niet, dan doe ik het alleen. Dat gaat ook goed."

Ook ontvangt Vaes geen alimentatie van Scholten. "Dat werd weer een gevecht", zegt ze. "Ik dacht: hou maar lekker, dan doe ik het wel alleen." Het Openbaar Ministerie heeft sinds april geen mededelingen meer over de zaak gedaan.