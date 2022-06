De politie heeft een derde verdachte ingerekend op verdenking van betrokkenheid bij de overval op Mark Gillis. Onlangs hield de politie al een 39-jarige man uit Den Bosch en een 42-jarige man uit Rosmalen aan, nu is ook een 22-jarige man uit Den Bosch vastgezet.

Mark Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op brute wijze overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam. Mark is de zoon van vakantieparkmiljonair Peter Gillis die zijn eigen realityserie op SBS6 heeft: Familie Gillis: Massa Is Kassa.

De forensische recherche deed na de overval sporenonderzoek in en om het chalet van het slachtoffer. Daarbij werden diverse sporen aangetroffen, waaronder DNA-sporen. Op basis daarvan werd de eerst verdachte aangehouden.

In het vervolgonderzoek kwamen de 42-jarige man uit Rosmalen en de nu aangehouden 22-jarige verdachte uit Den Bosch in beeld, aldus de politie. De laatste meldde zich maandagochtend rond 11.00 uur op het politiebureau, waar hij werd aangehouden. Eerder op de ochtend was de politie al naar zijn huis gegaan, maar de verdachte was niet thuis.

De twee eerder aangehouden verdachten zitten beiden nog vast. Het onderzoek gaat na de laatste aanhouding "onverminderd door", zo meldt de politie.