Ruim twee maanden nadat boer Jan bekendmaakte dat er een spierziekte bij hem was geconstateerd, leert de voormalig Boer zoekt Vrouw-deelnemer weer lopen. De Texelaar die met zijn gezin naar Denemarken verhuisde, werd getroffen door het guillain-barrésyndroom. Vrijdag heeft hij het revalidatiecentrum mogen verlaten.

Jan, die in 2015 meedeed aan Boer zoekt Vrouw, heeft afgelopen weekend gemerkt dat hij veel vooruitgang boekt, vertelt hij aan De Telegraaf. Hij verliet het revalidatiecentrum met een rollator, maar besloot door de grindpaden dat krukken makkelijker waren.

"Bij het traplopen moest ik één kruk laten staan. En op een gegeven moment wilde ik naar de kinderen die op de trampoline speelden en vond ik dat de kruk te ver weg stond. Nu loop ik dus zonder. Zo gaat het van lieverlee beter", aldus de boer.

Rianne maakte in april bekend dat haar partner leed aan het syndroom. "Dit is een ziekte die heel plotseling kan komen opzetten en symptomen heeft zoals verlamming, tintelingen en zenuwpijn. De ziekte is in de meeste gevallen te genezen, dit is afhankelijk van de ernst van de kenmerken", schreef ze toen op Facebook.

In het ziekenhuis kwam Jan tot de conclusie dat zijn gezin het allerbelangrijkste voor hem is. "Het vervelendst vond ik nog dat Rianne en de jongens elke keer een uur in de auto moesten zitten om me te bezoeken, en dan weer een uur terug. Mijn gezin is belangrijker voor mij geworden."