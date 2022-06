Donny Roelvink heeft bij het ongeluk waarbij hij werd overreden vijf ribben gebroken. De realityster laat in zijn Instagram Stories zien dat hij wel alweer een beetje kan lopen. Donderdag laat hij weten dat hij weer naar huis mag.

"Het was zeker wel de bedoeling dat ik hier langer dan een week zou moeten blijven, maar godzijdank verloopt mijn herstel onwijs goed", aldus de 24-jarige Roelvink in een filmpje.

"Het is toch best knap voor iemand met vijf gebroken ribben dat je gewoon een wandeling door het ziekenhuis kan maken", deelde de realityster woensdag al. "De doktoren staan me aan te kijken alsof ik een of andere terminator ben."

Roelvink raakte maandag gewond bij het opnemen van een fitnessvideo met vrienden. Hij kwam hierbij onder een auto terecht en werd met een ambulance afgevoerd. "Het ziet er heftig uit, maar op een paar gebroken ribben en een kleine klaplong na is het gelukkig niet erger dan dat geworden. Ik ben wel onwijs geschrokken, ik had nooit verwacht dat we met klein ideetje zoiets fataals konden veroorzaken", zei hij eerder over het incident.

"Ondanks alles gaat het goed met me. Ik ga zo gauw mogelijk herstellen om weer de oude te worden", vertelde Roelvink een dag na het ongeluk in een video.