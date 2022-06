Ozzy Osbourne mocht dinsdag na een ingrijpende operatie op maandag alweer naar huis. Tijdens de operatie werden er pinnen in zijn nek en rug verwijderd en opnieuw uitgelijnd.

De 73-jarige zanger werd opgehaald door zijn vrouw Sharon, meldt Page Six. Ozzy had sinds een ongeluk dat hij in 2003 kreeg tijdens het rijden met een quad ernstige nekproblemen.

Toen hij in 2019 een nare val maakte verergerden die symptomen en werden er vijftien schroeven in zijn rug gezet. Ook maakte hij twee jaar geleden bekend dat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. Het is niet duidelijk of de operatie met een van deze zaken te maken heeft. Sharon deelde geen verdere details over de geplande ingreep.

"Ik kan niet meer gewoon lopen en heb elke ochtend fysiotherapie nodig. Dat helpt wel een beetje maar als ik weer op tournee wil gaan moet er iets drastisch gebeuren", aldus een Ozzy een maand geleden, met zijn operatie in zicht.

Sharon meldde na de operatie al dat het goed ging met haar man. "Dit gaat de rest van zijn leven bepalen. Namens de hele familie wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle steunbetuigingen die we hebben mogen ontvangen. Jullie liefde betekent de wereld voor hem."