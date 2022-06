De politie is op zoek naar Bam Margera, nadat hij maandag niet was komen opdagen in een verslavingskliniek in de Amerikaanse staat Florida. Dat meldt TMZ woensdag op basis van bronnen.

De 42-jarige ster uit de serie Jackass moest zich sinds juni 2021 in een kliniek in Florida laten behandelen voor zijn verslavingen en psychische problemen. Hij zou nu ontevreden zijn over die kliniek.

Margera had geen toestemming om de kliniek op eigen initiatief te verlaten. Hij had volgens de manager van de kliniek beloofd om te verhuizen naar een andere verslavingskliniek in de buurt, maar die belofte is hij niet nagekomen.

In mei brak Margera zijn pols en elleboog na een val tijdens het skateboarden. Uit angst om opnieuw verslaafd te raken weigerde hij pijnstillers. Daarna was hij boos op de verslavingskliniek omdat die zijn revalidatie niet goed zou regelen.

De serie Jackass, waarin onder anderen professionele skateboarders stunts uithaalden, werd tussen 2000 en 2002 uitgezonden op MTV. Daarna verschenen meerdere films en ook spin-offs als Viva La Bam en Wildboyz.